Il comitato italiano Scienze Motorie della regione Calabria guidato dalla dottoressa Federica Pantusa, chinesiologo clinico e posturologo, e dal dottore Francesco Misiti, chinesiologo clinico e terapista clinico, insieme a tanti altri colleghi che collaborano per portare avanti le istanze dell’intera categoria.

Il direttivo del Cism, nei giorni scorsi ha terminato dopo tanti mesi di duro lavoro la stesura della proposta di legge che sarà presentata e vagliata nei prossimi giorni in consiglio regionale. Un’iniziativa che nasce dalla esigenza di poter dar vita a una nuova tipologia di servizio a vocazione sociale ed intergenerazionale, che unisce lo sport alla promozione del benessere e della salute. Le palestre della salute, ormai presenti in molte regioni d’Italia, rappresentano un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica.