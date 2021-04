Calabria & Calabria rappresenta sicuramente un esempio di azienda d’eccellenza sul territorio poiché caratterizzata da una filiera corta, dall’interesse per la salute del consumatore e dalla tutela e promozione della Calabria.

L’amore per una terra straordinaria, che i fondatori definiscono come luogo accogliente, caloroso e ricco di tradizioni millenarie, traspare dalla dedizione e dall’accuratezza che l’impresa impiega nella costituzione dei propri prodotti, che sono 100% naturali e genuini.

L’azienda realizza prodotti gustosi e soprattutto genuini poiché privi di conservanti, coloranti e insaporitori chimici: gli additivi vengono sostituiti da elementi completamente naturali!

Con il lancio della nuova linea di confetture e marmellate “Mia” l’azienda Calabria & Calabria si è posta l’obiettivo di recuperare le tradizioni e i sapori del territorio, l’offerta che ne deriva permette di riscoprire il vero gusto del sud Italia e dei prodotti che da sempre lo caratterizzano, attraverso un processo di riqualificazione della campagne e degli agrumeti così da rilanciare l’economia locale.

Preparazioni genuine e raffinate che sapranno rendere speciale la tua tavola e ti porteranno alla scoperta di un territorio unico per bellezza e varietà di materie prime.

Preparazioni con quantità di frutta superiori al 70%. Profumo intenso e gusto robusto, vengono preparate con frutta fresca di stagione di alta qualità, raccolta al giusto grado di maturazione; nella lavorazione vengono utilizzati tempi di cottura lenti e non vengono aggiunti coloranti né additivi conservanti.

Ideali per la prima colazione, disponibili in vari gusti. Ottime per preparare dolci e merende e per essere utilizzate in accompagnamento a yogurt e cereali. Usatele per variegare torte e creme e per arricchire frullati, smoothie e frappe’. Straordinarie se abbinate a salumi, carne (arrosti e bolliti) e formaggi molto saporiti.