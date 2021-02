L’Istituto Superiore di Sanità nel suo comunicato ci dice che in Calabria sta scendendo l’indice Rt, nella nostra regione si attesta sullo 0,76%. Decisamebnte in discesa rispetto alla alla scorsa settimana.

Questo dato connferma la Calabria in “zona gialla”.

Questo rusluta dal monitoraggio Iss-ministero della Salute (dati al 17 febbraio 2021 relativi alla settimana 8-14 febbraio).

Ma allo stesso l’L’Istituto Superiore della Sanità invita i cittadini ad una maggiore prudenza, “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”. Ed inoltre si ribadisce che “anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità”.

(GiLar)

Di seguito l’indice Rt nelle altre regioni:

Abruzzo 1.17

Basilicata 1.03

Calabria 0.76

Campania 1.16 E-R 1.06 FVG 0.8

Lazio 0.95

Liguria 1.08

Lombardia 0.95

Marche 0.91

Molise 1.4 Piemonte 0.96

PA Bolzano 1.16

PA Trento 1.23

Puglia 1

Sardegna 0.77

Sicilia 0.73

Toscana 1.2

Umbria 1.17

Valle d’Aosta 0.92

Veneto 0.81.