È davvero tutto pronto per l’inizio del percorso culturale “Il Caffè Letterario – Letture a sorsi” organizzato e promosso dall’Amministrazione Comunale di Cittanova e dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale.

Il primo appuntamento della manifestazione è in programma per giovedì 19 dicembre alle 17,00 nei locali della Biblioteca “Vincenzo De Cristo” di via Nazionale. Ad aprire la “stagione”, che proseguirà con cadenza mensile fino al prossimo settembre, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati con il volume “Terra Santissima”.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del Sindaco avv. Domenico Antico e dell’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano.

Dialogherà con l’autrice il Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Rao.

L’organizzazione e la promozione dei “Caffè Letterari” sta vedendo impegnati i volontari dei progetti comunali di Servizio Civile Nazionale: un lavoro minuzioso e appassionato, condotto con entusiasmo e competenza da ragazze e ragazzi di Cittanova e del suo territorio.