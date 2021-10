C GOLD: LA DIERRE OSPITA LA FORTITUDO MESSINA ALLE ORE 18 DI DOMENICA 17 OTTOBRE AL PALALUMAKA

La Dierre Basketball Reggio Calabria scende in campo alle ore 18 di domenica 17 ottobre 2021.

I reggini di Coach Rugolo, dopo aver battuto nella sfida d’esordio assoluto nel campionato di C Gold il Castanea Basket di Messina, affronteranno, tra le mura amiche del PalaLumaka, la Fortitudo Messina.

Lo staff tecnico bianco-blu non sottovaluta l’esordio casalingo:la Fortitudo Messina è una squadra giovane, vera, forte e compatta reduce dalla bella vittoria nel derby contro la Nuova Pallacanestro Messina al PalaRussello.

Il medesimo impianto è stato lo scenario del trionfo reggino, con un clamoroso 22-0 nel quarto e decisivo periodo che ha esaltato il giovane gruppo Dierre.

Domenica è un’altra storia: due squadre giovani e gagliarde, sono pronte a sfidarsi.

La Fortitudo Messina è un team ben allenato da un volto noto dei parquet calabresi,l’ex Viola e Vis, Claudio Cavalieri.

Il play Bellomo è l’atleta di riferimento in regia ben supportato dal veterano Fahallah.

Stevanovic è un 2003 d’assoluto interesse così come il 2004 Simone Cavalieri, figlio d’arte e regista di belle speranze.

Tanto passerà dall’energia di Saddi sotto canestro e dalla tecnica del bravo Vicente.

In casa Dierre, confermati i dieci atleti che hanno firmato l’impresa “corsara” in casa del Castanea, i play Canale,Nardi,Ravì, gli esterni Scialabba,Dmitrovic,Tomic Feric, le ali Crupi e Laganà ed i lunghi Suraci e Ripepi.

Arbitrano la sfida Giorgio Loccisano e Denis Paludi di Rende.

La gara verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Giornale del Basket calabrese, Reggioacanestro.it con telecronaca di Giovanni Mafrici e sulla pagina della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Come assistere alla gara – Non ci saranno tagliandi da prenotare o acquistare, sarà consentito l’accesso fino al raggiungimento della capienza massima, i cancelli del PalaLumaka saranno aperti a partire dalle ore 17.

La Dierre comunica anche che l’accesso al parcheggio interno al Palalumaka sarà consentito solamente alle squadre, agli arbitri e ai mezzi di soccorso pertanto si consiglia di parcheggiare le auto in via Enotria o in via Vico Carrera e raggiungere il Palasport a piedi.

Inoltre, come sancito dalle norme governative, per accedere sarà necessario avere il Green Pass.

Il commento del Coach Giovanni Rugolo:”Siamo ancora in una fase di rodaggio, reduci da un ingresso repentino nel campionato ed una sola amichevole contro l’ottimo Basketball Lamezia.

Non abbiamo fatto ancora nulla con il successo con Castanea.

Restiamo concentrati, anche perché.domenica al PalaLumaka arriverà la Fortitudo Messina di Claudio Cavalieri, squadra preparata che ha vinto la prima partita nel derby contro Nuova Pallacanestro Messina.

Dobbiamo affrontare le prossime partite nel migliore dei modi”.

Argomenta così il Capitano Luca Laganà:”So che c’è una grandissima richiesta per vedere la nostra prima partita in casa e sinceramente, non vedo l’ora di poter giocare tra le nostre mura amiche. Mi aspetto una seconda giornata estremamente difficile. Fortitudo è una squadra che, come noi, fa della velocità la propria arma fondamentale. Credo che assisteremo ad una partita godibilissima e bella da vedere”.