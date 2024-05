«Va nella direzione giusta la scelta del segretario nazionale Lorenzo Cesa che ha indicato Salvatore Bulzomì quale coordinatore regionale dell’Udc in Calabria».

Esprime così la propria soddisfazione il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti, dopo la scelta compiuta da Lorenzo Cesa che prosegue nella sua azione di rilancio del partito in Calabria.

«L’Udc continua a crescere nella nostra Regione – dice ancora Occhipinti – e la nomina di Bulzomì arriva in un momento importante, con tanti appuntamenti elettorali alle porte e tante sfide da affrontare per far progredire la Calabria. Lo abbiamo visto anche in occasione delle ultime iniziative pubblica, comprese quelle legate alla recentissima visita del segretario Cesa: c’è grande voglia di partecipazione tra la gente che cerca punti di riferimento e un progetto politico credibile e concreto».

«L’Udc – spiega il Commissario Occhipinti – si sta impegnando per offrire a tutte queste persone degli interlocutori credibili che sappiano rafforzare e rilanciare l’area moderata che ha da sempre raccolto tanti consensi in Italia e in Calabria. Un’area che torni a coniugare i valori del centro cristiano, della dottrina sociale della chiesa con le risposte concrete da offrire alle esigenze dei cittadini».

«Con la nomina di Bulzomì – conclude il commissario Occhipinti – si compie un altro step nel percorso di radicamento dell’Udc in Calabria e il nuovo coordinatore regionale riuscirà, con la sua esperienza, a rafforzare ulteriormente il nostro progetto politico che punta a un reale e concreto progresso del nostro territorio e della sua Comunità».