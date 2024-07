Un brutto risveglio quello dei vacanzieri del villaggio turistico “La Perla Jonica” perché è arrivato un ordine di sgombero piombato come un meteorite per il sequestro della struttura. Secondo le prime indiscrezioni sembra che alcuni manufatti e impianti non siano a norma in quanto abusivo, ma si tratta solo di indiscrezioni in quanto l’attività delle forze dell’ordine è ancora in corso, da quando stamattina i carabinieri sono arrivati al villaggio sito a Bova Marina.

Da quello che si apprende si tratta di una vera e propria incredibile e singolare vicenda perché adesso i residenti del villaggio si vedranno costretti a lasciare la struttura e trovare un altro alloggio.

Tutti i residenti sono stati identificati e interrogati riguardo alle modalità e ai contratti del loro soggiorno estivo.

Seguono aggiornamenti…