Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta alle 14:10 sull’autostrada del Mediterraneo (corsia nord km 261) per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Freemont e una volkswagen t-roc.

E’ di 3 persone il bilancio dei feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Cosenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto per gli adempimenti di competenza, Polizia stradale di Acri e Anas.