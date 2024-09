Tre feriti e otto persone coinvolte in un incidente stradale sulla Statale 106 in località Passovecchio a Crotone: quattro le vetture coinvolte, una Opel Mocca, una Volkswagen Golf, una Fiat 500X ed una Suzuki SX4. I tre feriti – tra cui un bambino – affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento all’ospedale di Crotone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità, sulla SS106 nel tratto interessato dal sinistro transito su singola corsia.