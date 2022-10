Durante il fine settimana del 1/2 Ottobre si è tenuta, sul territorio pianigiano, a cura del Circolo

Cacciatori Naturalisti Palmesi in favore della Charitas relativa alla Parrocchia di San Francesco, una

importante iniziativa di raccolta alimentare a sostegno delle famiglie bisognose. Ed il mondo

venatorio, con la generosità che lo contraddistingue, ha risposto presente, donando un’imponente

mole di generi di prima necessità, ottenendo un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa,

circa una tonnellata di alimenti di varia natura è stata donata alla Chiesa.

“Grazie a Federcaccia per questa ottima e lodevole iniziativa in aiuto delle famiglie bisognose” è

stato il commento di Padre Giorgio Tassone. Grande soddisfazione anche per Antonio Gangemi,

Presidente del circolo palmese, per il prestigioso obiettivo raggiunto: “Voglio ringraziare quanti

hanno contribuito ed in particolare i soci che con grande altruismo e generosità, senza indugio, si

sono affrettati a donare quanto più cibo possibile, sapevo che noi cacciatori siamo gente di cuore

ma non mi aspettavo una risposta così dirompente. Il nostro è un circolo giovane, abbiamo grande

entusiasmo e voglia di impegnarci al servizio della comunità”. Presente anche il Presidente della

sezione metropolitana, Domenico Iero che così ha commentato: ”il Circolo palmese è una bella

realtà giovanile che sta crescendo con sani princìpi e valori, quei princìpi e valori fondanti della nostra

associazione, riprova ne è questa ulteriore iniziativa rivolta alle famiglie meno abbienti, Federcaccia

oggi è al loro fianco, come sempre del resto” chiusura dei lavori affidata al Vice Presidente Nazionale

nonché Presidente Regionale, Giuseppe Giordano: “Sono decisamente soddisfatto del risultato

raggiunto in questo fine settimana, in meno di 48 ore si è generata una imponente mobilitazione,

con una raccolta che è andata ben oltre ogni previsione, segno della generosità e del senso di

spiccata solidarietà della comunità della piana, un plauso va ai giovani rappresentanti del circolo per

la meritoria ed esemplare iniziativa, e per essere un punto di riferimento sul territorio. Federcaccia

in tutte le sue espressioni è impegnata 365 giorni all’anno sul territorio e con molteplici iniziative di

volontariato sociale, è una questione etica e culturale, che testimonia l’impegno su più direzioni dei

cittadini-cacciatori, che guarda al futuro costruendo sinergie virtuose per contribuire

quotidianamente al miglioramento della nostra società”.