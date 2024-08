Brescianini e Retegui trascinano l’Atalanta, Lecce travolto 4-0

LECCE (ITALPRESS) – Esordio spumeggiante per l’Atalanta di Gian

Piero Gasperini, che batte per 4-0 il Lecce di Luca Gotti nella

prima apparizione della sua Serie A 2024/2025. Dopo un avvio non

semplice per merito di un Lecce aggressivo, De Roon e compagni

accrescono la loro intensità e ipotecano il match grazie alle

doppiette dei neo acquisti Brescianini e Retegui. Inizio di

partita intenso, come detto, da parte del Lecce, che nei primi

venti minuti prende di sorpresa l’Atalanta con un pressing ben

coordinato. Difficoltà dunque per la squadra di Gasperini

nell’impostare con pulizia la propria manovra, ben contrastata

dall’aggressività della linea difensiva giallorossa. I bergamaschi col passare dei minuti alzano però i giri del motore, creando il primo pericolo al 24′, grazie al servizio di Ederson per il taglio di De Ketelaere che di testa impegna Falcone in tuffo. Passano tuttavia dieci minuti e saranno proprio i nerazzurri a trovare il gol, con il cross dalla destra di Zappacosta a cercare Retegui, che di testa si fa murare ancora da Falcone ma è Brescianini il più pronto a ribattere in rete.

Cambiano così gli equilibri della sfida, con l’undici di Gotti in debito di energie e l’Atalanta che continua a crescere, chiudendo il primo tempo con la rete del raddoppio: stavolta è di Ruggeri il traversone da sinistra che trova la testa di Retegui, bravo a staccare su Baschirotto e lasciare Falcone senza possibilità di intervento. Nel secondo tempo l’Atalanta spinge ancora per provare ad ampliare il distacco, cosa che accade al 57′, con il calcio di rigore conquistato da Retegui sul pestone di Coulibaly e realizzato dallo stesso italo-argentino. Triplo vantaggio che nemmeno dieci minuti dopo diventa quadruplo, con un’altra doppietta, quella di Brescianini, bravo sull’imbucata di Pasalic a siglare il quarto gol per la Dea. Moto d’orgoglio del Lecce che al 75′ riesce a crearsi un’occasione pericolosa per merito del neo entrato Pierotti, che si ritaglia lo spazio per il destro parato senza difficoltà da Musso. Gara che si avvia così alla sua conclusione, con un finale di gestione da parte dell’Atalanta segnato anche dall’esordio di qualche giovane per gli ultimi minuti che mandano ai titoli di coda la sfida del Via del Mare.

