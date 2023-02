La nota politica di Robin Hood

L’unico a non far una bella figura è il sindaco di Cittanova Cosentino. Il primo cittadino ha sempre dichiarato di non essere favorevole al 5 assessorato, adesso si ritrova in piena bufera con i partiti che lo sostengono che puntano a rafforzarsi,( dopo il salasso elettorale dell’uscita della maggioranza di Francesco D’agostino) , in vista delle elezioni amministrative, stravolgendo tutta l’impostazione del primo cittadino. Fera e Gangemi, sono intenzionati a sistemare nella giunta la Ventra. Il sindaco deve mantenere la promessa alla Bovalino. Il partito democratico, vuole un assessore esterno in quota Pd. Un gran casino per quello che rimane del centrosinistra a Cittanova. Intanto D’agostino continua a rafforzarsi sul territorio cittadino con adesioni importanti per il movimento “A Testa Alta”.