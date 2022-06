Di Mariachiara Monaco

I carabinieri della compagnia di Girifalco, a seguito di indagini minuziosamente approfondite dalla procura

di Lamezia terme, hanno eseguito nella notte tredici custodie cautelari.

Si tratta di un vero e proprio colpo al “caporalato” locale; sono finiti in manette infatti, undici cittadini

italiani e due bulgari, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’indagine è iniziata poco più di due anni fa, grazie alla segnalazione di due coppie di cittadini dell’est

Europa, riusciti a sfuggire da una situazione di totale sfruttamento, inizialmente abbagliati dalle promesse

di salari adeguati e dalla parvenza di un futuro migliore, assicurato dai loro aguzzini.

Dal 2020, molte sono state le segnalazioni pervenute agli inquirenti, e molte sono state anche le

intercettazioni, che hanno portato alla luce un sodalizio collaudato a puntino, volto a reclutare forza lavoro

a basso costo, costringendo numerose persone a vivere in condizioni precarie e minacciose.

«Un disegno criminoso che racconta l’importanza del continuo monitoraggio del territorio fatto anche con il

contributo e con la sinergia delle organizzazioni sindacali che spesso portano a denunce, fondamentali per

l’azione delle istituzioni», queste le parole del segretario generale della CGIL Area vasta, CatanzaroCrotone-Vibo, Enzo Scalese.

Una piaga dunque, quella del caporalato, presente sull’intero territorio nazionale, da nord a sud, dalle

campagne siciliane fino all’estremo settentrione.

«Molto è stato fatto grazie alle leggi oggi esistenti, al lavoro delle forze dell’ordine, al presidio quotidiano

del sindacato e al coraggio di quelle lavoratrici e lavoratori che trovano la forza di denunciare, che avranno

sempre il nostro sostegno. Ma dobbiamo essere ancora più attivi e incisivi nella creazione di condizioni di

lavoro “umane”, stabili e sicure nel rispetto della dignità dei lavoratori », tale infine è il commento della Flai

CGIl Area vasta, Battista Platì.

La parola d’ordine quindi, è “denunciare”, affinché lo Stato poi faccia la sua parte, con pene maggiormente

aspre e durature.