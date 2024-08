In qualità di Consiglieri comunali ci preme sollecitare l’adozione di provvedimenti urgenti ed improcrastinabili a causa della situazione di emergenza idrica che sta colpendo diverse zone del nostro Comune, in modo particolare la Frazione “Pozzo”. Da diversi giorni i cittadini ci stanno segnalando una cronica mancanza di acqua già dalle prime ore del giorno, con gravi conseguenze per la popolazione.

Considerata la stagione estiva in corso, le elevate temperature di questi giorni e il conseguente caldo asfissiante, la carenza di acqua rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini, in particolare per le fasce più vulnerabili, quali anziani e bambini, presenti in numerosi nuclei familiari.

Le difficoltà legate all’assenza di acqua non consentono lo svolgimento di attività quotidiane essenziali, come la preparazione dei pasti, l’igiene personale e la pulizia domestica, compromettendo in modo significativo il nomale svolgimento delle attività quotidiane.

Alla luce di queste criticità che a nostro avviso, al netto della crisi idrica generale, sono meritevoli di una approfondita successiva analisi a livello locale, Vi chiediamo di valutare con urgenza idonei ed urgenti provvedimenti, a partire dall’istituzione di un servizio sostitutivo stabile mediante autobotte per i nuclei familiari con bambini e anziani, attivabile su chiamata ad un numero dedicato e reso noto, in modo da garantire un adeguato approvvigionamento di acqua in caso di urgente necessità, al fine di mitigare i disagi e tutelare la salute pubblica. Al contempo andrebbero valutati opportuni e concreti interventi strutturali per la risoluzione definitiva di un problema noto oramai da diverso tempo ma che, puntualmente, si ripresenta ogni anno e che non è più tollerabile affrontare con “manovre” anacronistiche e, evidentemente, poco funzionali.

Confidiamo pertanto in un tempestivo intervento per risolvere questa situazione di emergenza, assicurando nel contempo la nostra piena disponibilità a collaborare per il bene della nostra comunità.

In attesa di un cortese sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.

Bovalino, 07/08/2024

I Consiglieri comunali del Gruppo consiliare “SiAmo Bovalino” – Comune di Bovalino

Bruno Squillaci

Giovanni Giorgi

Teresa Parisi