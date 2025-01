“Prendo atto del completamento positivo dell’iter, avviato da tempo, per garantire la totale copertura finanziaria del progetto per il depuratore di Bova Marina in stato avanzato dei lavori ancor prima che si insediasse l’attuale Amministrazione comunale e non ho difficoltà a riconoscere la capacità nello sfondare una porta aperta – afferma l’ex sindaco del comune jonico Saverio Zavettieri -. L’atto conclusivo della Regione nient’altro è se non la sanatoria di una irregolarità grave degli uffici regionali che, al tempo dell’affidamento dei lavori, avevano certificato in convenzione l’esistenza della copertura finanziaria, condizione obligatoria per l’espletamento della gara. L’Amministrazione precedente ha scelto la strada dell’interlocuzione e della collaborazione con la Regione non denunciando la gravità dell’operato regionale per non aprire un contenzioso che avrebbe portato al blocco dell’opera, ma è rimasta sempre vigile ed impegnata anche dopo l’insediamento della nuova Amministrazione, mantenendo un rapporto costante col Dipartimento regionale e col nuovo assessore all’ambiente Giovanni Calabrese incontrato più volte per scongiurare il danno provocato da svista o distrazione”.

L’ex sindaco di Bova Marina non può che rimarcare che “si conclude positivamente un iter complicato del quale nessuno dovrebbe cantare vittoria, specie chi non ha avuto merito alcuno tattandosi di un atto dovuto” .

“Trovo pertanto esagerato se non stucchevole, il compiacimento e il ringraziamento tributato al Dipartimento che ha fatto semplicemente il suo dovere anche per non incorrere in altre sanzioni e penalità e al Presidente Occhiuto e al deputato Cannizzaro, probabilmente all’oscuro della questione. Nessun richiamo all’assessore all’ambiente che, invece, se ne è occupato direttamente col direttore del suo dipartimento – aggiunge Zavettieri -. Sarei più soddisfatto anch’io e non avrei difficoltà a riconoscere merito all’attuale Amministrazione se si fosse attivata ad acquire atti concreti e garanzie in ordine al finanziamento del porto di Bova Marina sul Fondo di Sviluppo e Coesione per il quale esiste un impegno formale, a suo tempo assunto dalla Regione e dal suo Presidente con cui mantengo contatti e fiducia e, sono convinto, saprà onorare quanto prima”.