Oggi, presso l’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia, è stata presentata la borsa di studio “Jole Santelli” donata dalla fondazione Santelli, rappresentata da Paola Santelli e Roberta Santelli, sorelle della compianta presidente della regione Calabria. Alla cerimonia di presentazione, oltre agli studenti del prestigioso istituto, presenti il rettore prof. Saverio Fortunato, le sorelle Paola e Roberta Santelli e Mariangela Preta, direttrice del premio “Jole Santelli”, che hanno voluto ricordare Jole attraverso questo gesto generoso che da la possibilità, per l’anno accademico 2023/24, ad uno studente meritevole con difficoltà economiche, di espletare il percorso di studi con il conseguimento della laurea triennale. Nella stessa occasione è stata presentata anche la tesi di laurea dedicata a Jole Santelli dalla laureanda Francesca Franzoni, che ha già ottenuto l’accreditamento presso la biblioteca della Camera dei Deputati per estrarre tutte le proposte di legge presentate a firma di Jole Santelli durante la sua attività parlamentare, la tesi che avrà come relatore il rettore Saverio Fortunato sarà correlata da Mariangela Preta. Grande soddisfazione e commozione hanno espresso le sorelle Santelli, nell’apprendere di questa tesi di laurea e del lavoro che si sta svolgendo presso l’importante istituto Vibonese. Per il professor Fortunato “l’occasione della presentazione della borsa di studio e dell’elaborazione della tesi di laurea, restituisce alle presenti e future generazioni l’impegno, il lavoro e la determinazione con cui la presidente Santelli ha affrontato i suoi mandati di parlamentare prima e di presidente della regione poi”