L’amministrazione comunale di Borgia guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha deciso di promuovere la rassegna teatrale “Innesti contemporanei”, prodotta dall’Associazione Nastro di Mobius, presieduta dal regista e sceneggiatore Saverio Tavano, tra le sue opere Patres, U Figghiu, Donne di Calabria (sceneggiatura dell’episodio “Giuditta Levato”), L’Afide e la Formica (soggetto, sceneggiatura).

L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle politiche culturali, delega in capo dall’Assessore Virginia Amato, intende realizzare un serio circuito in cui tutte le arti e gli artisti possano mescolarsi in modo fluido ed omogeneo per lasciare un’impronta sul territorio comunale. Ogni artista, dichiara Amato, con la propria capacità di espressione e di tecniche e metodi di applicazione del proprio talento, può lasciare una traccia e, nel caso specifico, una morale da consegnare ed affidare ad altri con la speranza che si riesca a trovare la forza di trasmutare il negativo in positivo.

Per questa motivazione, afferma il Presidente Saverio Tavano, la prima della Rassegna Innesti Contemporanei sarà il recital “La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione” con testi di San Giovanni Paolo II e Don Tonino Bello che si svolgerà nel duomo di Borgia il 29 aprile alle 19.00.

Un barlume di speranza dovrebbe sempre essere tenuto acceso e riprendendo una citazione dal film di Harry Potter, “La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce”.