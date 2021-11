NONOSTANTE A LIVELLO GOVERNATIVO DA TEMPO, SIA PARTITA UNA PRIMA INDAGINE SULLE CONDIZIONI ABITATIVE DEI MIGRANTI NELL’AGROALIMENTARE E NEL SETTORE AGRICOLO CHE HA VISTO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ANDREA ORLANDO E IL PRESIDENTE DI ANCI, ANTONIO DECARO INVIARE UNA LETTERA A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI ITALIANI A PARTECIPARE A TALE INDAGINE,CHE CONSENTIREBBE UNA PRIMA MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI PRECARIETA’ E DISAGIO ABITATIVO NONCHE’ AZIONI CONCRETE DI CONTRASTO AGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI, TERRENO FERTILE PER CRIMINALI CHE FAVORISCONO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO, ARRIVA LO SFOGO DEL SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL GIOIA TAURO IL QUALE DENUNCIA ‘’ QUI COME SEMPRE NON SI FA NIENTE E MANCA TUTTO’’

INFATTI CON GRANDE RAMMARICO AVENDO TALI TIPI DI OPPORTUNITA’, E ATTRAVERSO LA MAPPATURA DEI COMUNI, ATTINGERE AI 200 MILIONI DEL PNRR, PROPRIO PER LE SOLUZIONI ABITATIVE, AD OGGI INDEGNAMENTE SIAMO COSTRETTI A GUARDARE ANCORA AD UNA ORMAI EX TENDOPOLI TRASFORMATASI SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI, IN UNA BIDONVILLE DI LUSSO ; SIAMO TORNATI ALL’ANTICO QUANDO A POCHI CENTINAIA DI METRI SORGEVA LA BARACCOPOLI; QUESTA E’ TALE E QUALE A QUELLA DI PRIMA. UNA VERGOGNA ASSOLUTA CHE CONTINUA AD INFANGARE LA DIGNITA’ DELLE PERSONE. MA NON C’E’ LA SOLA TENDOPOLI INCALZA BORGESE A DESTARE SERIE PREOCCUPAZIONI E INDIGNAZIONE! CI SONO ANCHE IL CAMPO COINTAINER DI CONTRATA TESTA DELL’ACQUA DI ROSARNO E IL CAMPO CONTRADA RUSSO DI TAURIANOVA. NEI PRIMI I MODULI ABITATIVI APPUNTO USURATI DALLE INTEMPERIE DEL TEMPO APPAIONO POCO OSPITALI E PER TANTI VERSI RISCHIOSI PER LA GENTE STESSA CHE VI SOGGIORNA. SONO ORMAI DEL TUTTO DETERIORATI E POCO FUNZIONALI A DARE RIPARO DAL PUNTO DI VISTA ABITATIVO. IL SECONDO INSEDIAMENTO QUELLO DI TAURIANOVA APPUNTO APPARE SPETTRALE, SURREALE. SI TRATTA DI UNA REALTA’ DI 200 PERSONE CIRCA, FUORI DAL MONDO IN PIENA CAMPAGNA DOVE VERAMENTE C’E’ POCO DA COMMENTARE. SOLO SPAZZATURA E TANTI UOMINI COSTRETTI DAL BISOGNO A VIVERE LI PER UNA POLITICA LOCALE POCO ATTENTA E CAPACE DI GARANTIRE RESIDENZE E RICOVERI ALTROVE. IN TUTTI I TRE INSEDIAMENTI MANCA LA LUCE (DOVE C’E E’ AD INTERMITTENZA ) L’ACQUA CORRENTE E I SERVIZI ESSENZIALI PER L’IGIENE DELLA PERSONA. IN QUESTO PERIODO PANDEMICO POI SAREBBERO PIU’ CHE ESSENZIALI A FRONTEGGIARE IL DIFFONDERSI DELLA 4’ ONDATA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19.

L’ACCOGLIENZA NON E’ ASSOLUTAMENTE QUESTA. E’ BEN ALTRA COSA; E’ QUELLA DIFFUSA, UMANA DI CUI SEMPRE COME FLAI ABBIAMO PARLATO, PROPOSTO DISCUSSO DOVE LA LIBERTA’ DELLE PERSONE MAI DEVE ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE; BISOGNA INCLUDERE E SOSTENERE E NON GHETTIZZARE E RENDERE INVISIBILI. SERVE UN’AZIONE FORTE STRUTTURATA PER FAR CAMBIARE LE COSE E QUELLA MESSA IN ATTO DAL GOVERNOO CHE HA SPINTO I COMUNI A PARTECIPARE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ABITATIVE DEI MIGRANTI CHE LAVORANO NEL SETTORE AGRICOLO RAPPRESENTA UNA VERA E GRANDE OPPORTUNITA’ PER CAMBIARE LE COSE. NE VARREBBE L’INTERESSE DI TUTTI E NON SOLO DEI MIGRANTI POICHE’ TUTTI POTREBBERO TRARRE GRANDE VANTAGGI. MI AUGURO SPIEGA BORGESE CHE PERO’ QUESTA VOLTA QUANTO IL GOVERNO E TANTO I COMUNI SOPRATTUTTO, FACCIANO SUL SERIO E ATTIVINO TUTTI GLI STRUMENTI ADATTI AFFINCHE’TALE PROGETTO, NON RIMANGA ANCHE QUESTA VOLTA L’ENNESIMA MANOVRA PUBBLICITARIA. AD OGGI PERO’ COME SONO LE COSE, PARREBBE PRORIO MALEDETTAMENTE DI SI.