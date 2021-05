Un altro boom di nuovi contagi a Taurianova, sono 29 i nuovi positivi che fanno salire a 69 gli attuali positivi in città. Il numero era quasi prevedibile visto che due scuole sono state chiuse ed a seguito di alcuni tamponi processati, l’esito era quasi scontato, quello che ci viene riportato oggi dal bollettino comunale.

I negativizzati sono 516, mentre i decessi 4. I dati sono dell’Unità di crisi della Prefettura di Reggio Calabria.

Nel bollettino regionale oggi ci sono stati altri 284 positivi, ma quello che più preoccupa sono i decessi, oggi 6 che fanno salire a 1.046 i morti dall’inizio pandemia.

Ora più che mai anche in vista delle ri-aperture e del dibattito sull’eliminazione del coprifuoco, occorre tenere alta la guardia e cercare di adottare i giusti comportamenti con le corrette forme di utilizzo dei dispositivi di protezione, come le mascherine ed evitare assolutamente gli assembramenti.

