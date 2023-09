Bonus per i Lavoratori del Commercio di Reggio Calabria. Da giorno 1 al 30 settembre per i dipendenti del terziario che operano in provincia di Reggio Calabria in aziende che applicano il CCNL Confcommercio / Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil è possibile richiedere i bonus appositamente pensati dalle parti sociali territoriali: bonus nascita, contributo libri scolastici, premio di laurea, contributo per sosta Atam.

Contattaci allo 3207934937 per informazioni e supporto nella compilazione della domanda.