Nella mattinata di oggi 10.12.2024 presso la sede dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza la parte pubblica e quella sindacale, hanno provveduto a sottoscrivere la preintesa del Contratto decentrato integrativo del comparto annualità 2024 con la previsione dei differenziali stipendiali e di altri importanti istituti contrattuali .

Ne da notizia la UILFPL presente al tavolo con il Segretario Generale Walter Bloise .

Finalmente per i dipendenti un respiro di sollievo dopo una lunga attesa.

Si chiude finalmente una trattativa contrattuale significativa che ha visto impegnate le parti in un ampio confronto.

La UILFPL si impegna per il futuro nella prosecuzione delle trattative per l’annualità 2025 a vigilare affinché si stipulino i contratti nel primo semestre dell’anno di riferimento.

Nel prendere atto con soddisfazione di quanto fatto si chiede ora alla parte pubblica di definire con immediatezza, all’inizio del 2025 il fondo e la relativa Deliberazione di indirizzo per la contrattazione 2025.

Serve ora programmare per tempo evitando ritardi.

Proseguiremo nei prossimi giorni la definizione degli incarichi professionali.

Fondamentale sarà la possibilità di una progressione stipendiale all’interno delle aree. Allo stesso modo tra pochi mesi saranno previste progressioni tra un’area e l’altra.

La UILFPL ringrazia la Rappresentanza sindacale per il lavoro svolto e il buon senso nella conduzione delle trattative, che seppur con mille difficoltà apporteranno dei miglioramenti ai dipendenti.

L’obiettivo in un momento in cui l’inflazione erode il valore del salario è certamente migliorare la parte accessoria, consentendo la possibilità di accedere ai differenziali stipendiali ad un numero elevato di di dipendenti.

Walter Bloise

Segretario Generale UILFPL Calabria