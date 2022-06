“La sinergia tra le Istituzioni rappresenta il presupposto del mio agire politico. Solo così si può addivenire alla giusta risoluzione di ataviche problematiche che affliggono il nostro territorio da decenni. In tale ottica, s’inquadra l’iniziativa, da me promossa, afferente un sopralluogo effettuato lungo la strada provinciale 253 (ex vecchia statale 106), all’incrocio con la strada provinciale 173 (bivio di Thurio), nei pressi di località Cantinella. Una scrupolosa attività di ricognizione svolta unitamente all’ingegnere Gianluca Morrone, dirigente del settore Lavori Pubblici della Provincia di Cosenza, che ringrazio per l’attenzione dimostrata. Si è trattato di un’attività destinata a dare presto i suoi frutti, mirata ad individuare tutti quegli opportuni interventi da realizzare per la messa in sicurezza dell’arteria nonché di riammodernamento dell’intera area”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Il proficuo clima di collaborazione instaurato con la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, nasce e si configura anche con iniziative del genere, aventi come obiettivo quello di riqualificare strade di competenza del suddetto ente, ricadenti sul territorio della città di Corigliano Rossano, e che per tanto, troppo tempo non sono state interessate dai necessari lavori di restyling e funzionalità. Quanto realizzato nel tratto menzionato nelle ultime ore – conclude Straface – si prefigge, al contrario, di restituire dignità a luoghi e situazioni, e in primis alla locale comunità”.