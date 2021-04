Ormai la Calabria nella battaglia al covid sul piano sanitario, fa storia a se.

Nella nostra regione il passaggio da una zona cromatica all’altra, avviene in modo inversamente proporzionale ai dati sulla diffusione del contagio e quelli relativi alla percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva e in area medica.

Nel mentre alle nostre latitudini la vaccinazione continua a procedere a rilento e in maniera non trasparente, la Calabria diventa zona arancione nel momento pandemico più preoccupante per la nostra regione. I dati sulla pressione del virus sugli ospedali, ci dicono questo.

Al netto di Stati generali inconcludenti;

il commissario Longo e il presidente f.f. Spirli, dovrebbero, da una parte chiarire quale è la reale situazione dell’emergenza sanitaria nella nostra regione e, dall’altra parte tracciare un percorso di uscita da questa condizione di confusione generale presente su tutto il territorio calabrese.

La chiarezza della informazione che è un dovere delle Istituzioni, è funzionale a evitare la possibilità di tensioni sociali, di cui si intravedono i primi segnali.