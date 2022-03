Nonostante la guerra in atto sul territorio ucraino c’è ancora chi, vilmente, continua ad avvelenare i pozzi del confronto democratico. L’attacco perpetrato ai danni del Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ed alla Uil dell’Emilia Romagna è inaccettabile. Nessuno potrà mai farci indietreggiare rispetto a quelle che riteniamo battaglie di civiltà, sociali e del lavoro. Sarò questo uno dei punti focali del Consiglio confederale della Uil Calabria, che si che si terrà, venerdì prossimo (18 marzo) presso il “T Hotel” di Lamezia Terme a partire dalle 15.30, alla presenza del Segretario generale Pierpaolo Bombardieri.

Sarà questo il primo passo di una stagione che sarà contrassegnata dalla volontà del Sindacato, unitariamente, di fare della Calabria e delle sue problematiche una “vertenza nazionale”. Una vertenza che ponga al centro delle attenzioni del Governo il tema delicato del potenziamento delle infrastrutture regionali, a partire dall’ammodernamento e del miglioramento strutturale della Strada statale 106 e dell’Alta velocità ferroviaria, passando per la concreta valorizzazione della Zona economica speciale e del porto di Gioia Tauro, senza trascurare l’efficientamento funzionale della sanità regionale.

I temi all’ordine del giorno della riunione di venerdì prossimo al “T Hotel”, alla quale prenderanno parte i delegati di tutte le categorie che compongono la confederazione sindacale della Uil, saranno introdotti dal Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo.

L’Europa, i suoi mutamenti economici e sociali, legate anche all’inaccettabile attacco perpetrato dalla Russia nei confronti della’Ucraina, la necessità di neutralizzare il patto di stabilità anche nei prossimi anni, di ricostruire l’idea di un’Unione europea nuovamente solidale e maggiormente omogenea, la proposta di rendere permanente la politica di sostegno economico varata con il Next generation eu, senza trascurare le tante vertenze ancora aperte sul territorio regionale: come quella infrastrutturale o quella sanitaria, saranno alcuni degli argomenti che verranno trattati durante i lavori del Consiglio confederale della Uil Calabria che verranno conclusi dall’intervento dal Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.