L’amministrazione comunale di Taurianova in data odierna ha voluto ringraziare l’associazione per lo svolgimento delle attività di supporto alla popolazione taurianovese nel periodo della pandemia Covid19. “La pergamena di ringraziamento che l’amministrazione comunale ci ha consegnato, la dedico a tutti i volontari del Comitato che fin dall’inizio della pandemia con molto coraggio e spirito di abnegazione hanno operato per il bene della comunità, senza preoccuparsi delle conseguenze a cui si poteva incorrere, agli orari di servizio, ai pasti, guidati dai 7 principi fondamentali su cui si basa la Croce Rossa” queste le dichiarazioni del Presidente del Comitato CRI di Taurianova, Emanuele Fazzalari.