“Vista la situazione sanitaria assolutamente emergenziale, ho appena proposto che il Presidente Spirlì tenga una informativa immediata in Aula sulle misure adottate in questi giorni in relazione, in particolare, alla città e alla provincia di Cosenza. Abbiamo bisogno di sapere verso quale direzione si sta andando; abbiamo bisogno di sapere se c’è reale comunicazione fra il governo regionale e il Commissario straordinario”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Non vogliamo puntare il dito ma vogliamo che il Consiglio sia informato e vogliamo discuterne. Il piano vaccini non funziona, le assunzioni non sono state neppure avviate, i posti letto non vengono attivati, le persone muoiono nelle ambulanze in attesa davanti all’ospedale. Pretendiamo che, a brevissimo termine, il Commissario Longo e il direttore del Dipartimento Salute vengano in Consiglio: il gioco dello scarica barile è inaccettabile. Chi ha responsabilità, se le deve assumere e deve dare spiegazioni”.