“Esprimo le mie congratulazioni a Lugi Sbarra, proposto dalla uscente segretaria Furlan per la guida nazionale della Cisl: si apre così l’iter finalizzato al voto di approvazione da parte dei segretari delle categorie, delle regioni e degli enti della Cisl. Sapere un calabrese indicato a capo della segreteria confederale ci riempie di orgoglio e di fondata speranza per le sorti del mondo del lavoro”. È quanto dichiara Il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Conosco Sbarra da molti anni e, nel corso del tempo, ho avuto modo di apprezzarne la tenacia e la passione che ha saputo sempre infondere nella difesa dei diritti dei lavoratori, nonché la sua intelligente capacità di mediarne le istanze e di inserirle in un orizzonte autenticamente riformista. I tempi che lo attendono, segnati dal ciclone Covid, non saranno certamente facili ma sono certo che, da segretario generale, valorizzerà al meglio l’esperienza fin qui maturata. La crisi sanitaria e socio economica in atto necessita di un sindacato in grado di interloquire in maniera realmente produttiva con il Governo e le altre parti sociali. C’è un Recovery Plan da definire e attuare; c’è un Sud cui andranno indirizzate le risorse idonee a un cambio di passo; c’è una Calabria che attende le infrastrutture, i servizi e il lavoro che diano finalmente sostanza ai diritti costituzionalmente sanciti. Sono certo che Luigi Sbarra sarà la persona giusta al posto giusto e che, una volta eletto, si batterà in questa direzione”.