Bevacqua: Le elezioni si avvicinano e l’infornata delle nomine accelera

“Ancora una volta, questa Giunta regionale e i suoi assessori non si smentiscono. Ne viene conferma dall’approvazione di un bel pacchetto di nomine relative ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e per le commissioni provinciali venatorie. Cosa c’entrano queste nomine con gli atti indifferibili e urgenti cui dovrebbe limitarsi attualmente la Giunta? È quello che chiederemo formalmente al Segretario Generale della Giunta e al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura il quale, presumibilmente, le ha vistate”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Ci siamo stancati di questo andazzo perché l’azione di una Giunta in regime di prorogatio presupporrebbe un’etica della politica di cui non si vede traccia. Questi tentativi maldestri e costanti li abbiamo denunciati anche in Consiglio regionale e ci siamo visti costretti ad abbandonare la seduta, per evitare di partecipare all’approvazione di atti da noi ritenuti clientelari e mossi da fini esclusivamente elettoralistici”. “L’affanno e la corsa a coprire tutte le caselle libere a disposizione – conclude Bevacqua – è la migliore dimostrazione di come il centro destra regionale intende l’avvicinarsi del voto e il programma da presentare agli elettori”.