Bevacqua: La Giunta non spende i soldi a disposizione per la sanità

“Lo andiamo dicendo da mesi e la nota pubblicata dall’europarlamentare Laura Ferrara, che fa riferimento a un ulteriore documento della Commissione europea, oggi lo conferma: la Giunta e questo centro destra regionale non hanno certificato nessuna spesa dei soldi destinati all’emergenza Covid. Evidentemente, gli unici interessi ritenuti urgenti dagli assessori sono quelli finalizzati a preparare la campagna elettorale”. È quanto dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che così prosegue: “Già ad aprile scorso avevamo denunciato che c’erano 175 milioni pronti da novembre e lasciati a dormire: non eravamo noi a dirlo ma la Regione stessa con la pubblicazione del documento di sintesi delle attività svolte da luglio 2020 a marzo 2021 per fronteggiare l’emergenza pandemica. Oggi, rispondendo a una opportuna interrogazione dell’europarlamentare Laura Ferrara, è la Commissione Europea a certificare che, dei 140 milioni riprogrammati per affrontare direttamente il Covid, la Regione Calabria è stata capace di spendere zero”. “Siamo in mano ad un centro destra di cettolaqualunque che infornano nomine a tutto spiano e approvano provvedimenti per conquistare preferenze. Per fortuna, a ottobre voteremo e siamo certi che i calabresi non si lasceranno abbindolare. Contro la demagogia e l’improvvisazione, noi proporremo la serietà, la competenza e la responsabilità”.