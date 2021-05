Bevacqua: La Giunta degli annunci e delle mance

“La Giunta degli annunci non si smentisce: ogni singolo assessore gioca la sua partita personale e si ritaglia la sua fetta di risorse da sbandierare in prospettiva elettorale. Ma sarebbe vano cercare di rintracciare una visione d’insieme o progetti realmente strutturali: ci si accontenta di poter annunciare mance quotidiane. Come quella dedicata alle aree rurali: 6 milioni da dividere per 78 Comuni. Stando alle parole dell’assessore all’agricoltura, con questi miseri fondi si intenderebbe promuovere sviluppo e inclusione sociale nelle aree interne ed evitarne lo spopolamento. Evidentemente, in Regione, le cartine geografiche e gli indici residenziali e imprenditoriali sono radicalmente diversi rispetto a quelli a disposizione dei comuni mortali”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Le aree interne rappresentano in Calabria la stragrande maggioranza dei territori e il punto sul quale fare leva per impostare una ripresa autentica. Quando presentai le mie proposte di legge “Progetto TerraFerma” e “Piccoli Comuni”, intendevo perseguire proprio questa direzione: non più soluzioni tampone ma decisioni strutturali. Le iniziative dell’assessorato regionale all’agricoltura, invece, sembrano proprio fare il paio come quelle, ugualmente estemporanee, dell’assessorato al lavoro. Basta guardare alle risorse per le strutture balneari: se va bene, arriveranno a stagione già conclusa ma, forse, in tempo per le elezioni”. “L’andazzo è questo da almeno sei mesi – conclude Bevacqua – con un assalto ai Fondi europei facilmente rimodulabili causa emergenza Covid e la distribuzione a pioggia in vista delle urne e del voto. Una vista davvero corta, volutamente incapace di andare oltre la narrazione dell’euforia fuori luogo e dell’entusiasmo fine a sé stesso”.