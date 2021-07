“La visita che compirà sabato in Calabria il segretario nazionale Enrico Letta testimonia finalmente che ci siamo e siamo uniti per affrontare la campagna elettorale come PD e come coalizione larga, coesa e plurale. È inutile nascondere che ci siamo trovati davanti ad un percorso costellato di molte asperità, diverse incomprensioni e qualche amarezza. Ora, però, siamo pronti alla sfida con una persona capace, competente e irreprensibile, qual è Amalia Bruni: una scelta incisiva e decisiva, che sta iniziando ad attraversare gli animi della società calabrese e a destare più di una preoccupazione negli schieramenti a noi contrapposti”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Al segretario Letta voglio chiedere di suggellare il lavoro prodotto in questi mesi ad ogni livello e di avallare in pieno il desiderio unitario di proseguire lungo la strada di una proposta forte e che guarda al futuro, capace di mettere al primo posto la credibilità e la qualità delle persone. Inseguire modelli e chimere del passato non trova spazio nella logica dei tempi e nella evidenza dei fatti. Contro un facile qualunquismo, il PD deve mantenere e rafforzare il suo profilo riformista e valorizzatore efficace dei territori. Alla Calabria occorre una vicinanza costante del partito nazionale perché le fragilità della nostra terra possono essere affrontare solo nel quadro organico di un progetto ampio.”. “Di fronte – prosegue Bevacqua – abbiamo una destra che sta dimostrando in maniera aperta come intende la Calabria: una pedina inserita in un gioco di spartizioni e di accaparramenti di poltrone. Per questo, il mio auspicio è che quella di Letta sia la prima di una serie di visite, sue e dei membri PD al governo: la battaglia è difficile ma esaltante e dobbiamo dimostrare ai calabresi che il PD è davvero partecipe dei loro sogni e delle loro speranze”.