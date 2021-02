“La Calabria non ha ancora comunicato i tempi per la campagna vaccinazione degli over 80. Dopo una prima fase, quella riservata al personale sanitario, che ci ha visto costantemente ultimi e, solo nell’ultima settimana, penultimi, rischiamo seriamente di continuare ad arrancare. Anche perché non pare essere presente un piano regionale vaccinale organico e complessivo”. È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Non c’è bisogno di inventarsi nulla: la via più semplice, già seguita da altre regioni, è quella di attivare il sistema di prenotazione online predisposto dalla struttura commissariale nazionale e realizzato da Poste Italiane. È chiaro, però, che, a monte, ci dev’essere un Piano coerente ed effettivamente attuabile in tempi certi. Ma il Dipartimento Salute della Regione Calabria pare scomparso”.