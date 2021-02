“Accogliamo con favore la proposta di Confapi Calabria: avviare un protocollo che permetta ai datori di vaccinare in azienda i dipendenti attraverso i medici del lavoro. Il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha già approvato una risoluzione in questo senso: ne proporrò l’inserimento all’odg, nella prossima conferenza dei Capigruppo. La Calabria deve andare nella buona direzione”. È quanto dichiara il Capogruppo Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “La piccola e media industria costituisce la sostanziale totalità del nostro tessuto di imprese: un tessuto che già deve scontare una mole di fragilità e di difficoltà. Abbiamo il dovere di proteggerlo e di evitare che il termine dell’emergenza pandemica trovi una desertificazione imprenditoriale ancora più accentuata. Per questo, appoggio un’azione che, oltre a decongestionare le strutture sanitarie, consentirebbe al nostro sistema economico di ripartire a pieno regime in totale sicurezza”. “Salute e lavoro – conclude Bevacqua – sono legati e interdipendenti: la Calabria ha bisogno di recuperare il diritto all’una e all’altro”.