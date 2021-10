“Una situazione disastrosa: non ci sono altre parole per il quadro che emerge dal Rapporto Preliminare VAS del Por 2021 / 2027 relativo alla Regione Calabria e aggiornato al 30 settembre. Invito il neo presidente Occhiuto ad aprire una seria riflessione e un immediato confronto con tutte le forze presenti in Consiglio regionale: noi siamo disponibili a dare il nostro pieno e propositivo contributo. Qui si tratta di salvare la Calabria dal baratro definitivo”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “È sufficiente passare in rassegna le distanze che ci separano da ciascuno degli obiettivi segnati dall’Agenda 2030: tutti gli indicatori evidenziano che, nella stragrande maggioranza dei casi, non solo siamo lontanissimi ma, quel che è ancora peggio, si sta procedendo nella direzione sbagliata. Che si guardi al rischio povertà ed esclusione sociale, o all’abbandono scolastico e formativo, oppure alla parità di genere, alla efficienza delle reti idriche, al tasso di occupazione, alle diseguaglianze reddituali, alle aree protette, ai tempi della giustizia: tutto è marcato da una inesorabile freccia rossa all’ingiù. E questo in un’analisi che si proietta sia sul breve, sia sul medio periodo”. “Questa che si apre potrebbe davvero essere l’ultima opportunità – conclude Bevacqua. Facciamo prevalere l’interesse della nostra terra rispetto a qualsivoglia interesse di parte e di partito”.