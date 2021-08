Silvio Berlusconi interviene sul caso di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia e lo fa telefonicamente alla festa della Lega a Milano, “abbiamo avuto torto noi e pensiamo di rimediare presto”, in merito alla questione sulla presidenza della commissione Rai.

Per quanto concerne le prossime regionali in Calabria del 3 ottobre, nei fatti, spegnendo “apparentemente” le polemiche su una possibile rottura del centrodestra, dove Wanda Ferro sembrava pronta a scendere in campo come candidata governatore della Calabria. Berlusconi ha cercato di calmare gli animi, adesso vediamo quale sarà il “rimedio” nei riguardi di Fratelli d’Italia.

Intanto Matteo Salvini afferma che “In Calabria che succede? Che vinciamo con Occhiuto. La forza del centrodestra è l’unità: l’importante è far parte di una squadra”.