È stato inaugurato e benedetto ieri sera, nel corso della celebrazione eucaristica di ringraziamento per i 28 anni di sacerdozio del parroco don Mino Ciano, l’importante mosaico realizzato nella Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Taurianova, opera celebrativa del 130° anniversario dei Miracoli della Madonna della Montagna.

L’opera straordinaria che misura circa 37 metri quadri, ricopre tutta l’area inferiore del presbiterio, è stata realizzata da artisti fiorentini “Mellini vetrate e mosaici d’arte”, eredi della famiglia di artisti mosaicisti a cui era stato commissionato dall’arciprete mons. Francesco Muscari Tomaioli il mosaico della parte superiore del presbiterio raffigurante il Cristo Risorto.

La figura che campeggia nelle due scene è la Madonna della Montagna con il popolo di Taurianova, testimone dei prodigiosi segni del miracolo del movimento degli occhi della statua della Madonna della Montagna e dell’apparizione della croce sulla luna, avvenuti nel 1894.

“La presenza di Maria ha accompagnato sempre la mia vita, il mio ministero sacerdotale e ancora prima la mia chiamata vocazionale e, oggi, in questo mio anniversario – ha detto durante la celebrazione il parroco don Mino – Maria mi dà una gioia non prevista, quella di benedire il mosaico celebrativo pensato nel cammino in preparazione ai 130 anni dai Miracoli. Quest’opera ricorda i due eventi straordinari che hanno segnato la storia della nostra città ed è un tutt’uno con la bellezza della nostra chiesa, ma è sorprendente che guardando il presbiterio sembra che ci sia sempre stato, perché sicuramente la nostra chiesa era stata pensata proprio con questo mosaico”.

La progettazione del mosaico ha visto coinvolto con il parroco don Mino anche il comitato per i 130 anni dai Miracoli, per il montaggio il direttore dei lavori, l’arch. Giacomo Carioti e la ditta Crocitti Costruzioni, mentre per la realizzazione è stata fondamentale un’importante offerta di una gentile parrocchiana che ha voluto sostenere l’opera come segno di grande devozione.

Tra i prossimi appuntamenti del 130° anniversario dei Miracoli, pensati per onorare la lunga storia di fede e devozione legata a questo luogo mariano, il 5 agosto alle ore 18 ci sarà una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Alberti, in occasione del 20° anniversario della nascita in cielo di mons. Francesco Muscari Tomaioli, parroco per oltre 40 anni che ha accompagnato i fedeli della città nella profonda devozione mariana. La sera del 5 agosto in collaborazione con gli organizzatori del “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova” ci sarà l’evento “Lode a Maria” con canti e preghiere.