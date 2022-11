“Appresa la notizia secondo, a seguito di un restyling della pianta aziendale, nove unità lavorative della Tirrenia Hospital srl rischiano il posto di lavoro, non possiamo che esprimere solidarietà e vicinanza tanto ai dipendenti in fortissima preoccupazione per il loro futuro, quanto all’imprenditoria privata, probabilmente in grande difficoltà. La Tirrenia Hospital srl rappresenta un’eccellenza sanitaria da tutelare senza lasciarsi andare a facili populismi di sorta”. Entra nel merito della vicenda il gruppo consiliare di “Impegno Comune per Belvedere Marittimo”, intervenuto nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Nel rispetto del nostro ruolo istituzionale – Sottolineano i consiglieri Massimilla, Arnone e Cauteruccio- crediamo che l’amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo debba farsi promotrice di un tavolo di concertazione, aperto alle forze politiche, ai comuni della Riviera dei Cedri, ai sindacati, affinché si possa arrivare all’unico obiettivo utile: Tutelare lavoratori e azienda”. La compagine politica lancia un chiaro appello: “In occasione dell’ultimo consiglio comunale abbiamo lanciato un campanello d’allarme importante. Adesso – Afferma il gruppo di minoranza – con coerenza, chiediamo che dalle parole si possa passare ai fatti. All’amministrazione belvederese il compito di mettere attorno ad un tavolo le parti affinche si possa trovare una soluzione utile a tutti. Il sindaco – Conclude – non può restare alla finestra. Noi siamo pronti a fare la nostra parte mettendo da parte colore politico e strumentalizzazioni di ogni sorta”.