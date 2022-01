Befana del Rotary Club di Polistena ai ragazzi della Comunità Luigi Monti

Prosegue senza sosta l’attività del Club Rotary di Polistena che in questi giorni di festa hanno portato il saluto ed i regali prima alle ragazze dell’Istituto Femminile San Giuseppe e ieri, in occasione dell’Epifania anche ai ragazzi della Comunità Luigi Monti di Polistena.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale, il club Rotary è stato rappresentato dal Presidente Gaetano Vaccari, dal past presidente Salvatore Auddino, dal Prefetto Giuseppe Gatto e dal socio Francesco Ingegnere che si sono intrattenuti – con rigida osservanza delle misure anticovid – nel cortile dell’Istituto insieme ai ragazzi per far sapere loro che c’è gente “che vi pensa e che vuole dimostrarlo anche con un piccolo pensiero quale può essere un accessorio per praticare lo sport”, rinnovando il sentimento di vicinanza ed esortandoli a dimenticare i giorni bui e guardare al futuro con gioia e speranza.

Parole di elogio per il loro instancabile Direttore Fratel Stefano che con abnegazione e dedizione porta avanti la sua missione in favore di questa comunità.