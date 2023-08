Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno arrestato due soggetti in flagranza del reato di furto aggravato in concorso.

I due giovani, rispettivamente di 29 e 22 anni, dopo aver scavalcato la recinzione e manomesso il dispositivo di allarme di un esercizio commerciale della zona sud della città, avevano asportato diversi scatoloni contenenti merce ancora imballata, dileguandosi subito dopo a bordo di un’autovettura.

Grazie ad una dettagliata segnalazione giunta alla locale Sala Operativa, le Volanti hanno tempestivamente rintracciato l’autovettura nei pressi dello svincolo del Calopinace bloccandola poco dopo, nonostante l’elevata velocità di marcia, con ancora a bordo la refurtiva.

I giovani, sottoposti a detenzione domiciliare presso le rispettive abitazioni, sono stati altresì deferiti per possesso di strumenti di effrazione atti allo scasso e la merce rubata, per un valore di circa 2500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.