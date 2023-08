Fanno sold-out nell’unica tappa del Centro-sud, in apertura del tour dei concerti in Italia, i Franz Ferdinand grazie a Be Color, primo esperimento sinergico tra due festival decennali dell’estate musicale a Sud: Color Fest e Be Alternative Festival.

Si chiude così l’estate musicale calabrese che ha realizzato un sogno e dato esempio di best practices registrando il tutto esaurito con spettatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un anno zero per Be Color che annuncia di voler continuare nella direzione della cooperazione e dell’internazionalizzazione.

«Chiudiamo 3 giorni di festival non solo con numeri importantissimi, 6mila le presenze, – dicono gli organizzatori di Color Fest – ma inaugurando di fatto un nuovo decennio del festival che vede per la prima volta artisti internazionali di alto livello all’interno del cartellone, aprendo così una stagione nuova per la musica internazionale in Calabria col marchio Be Color».

L’organizzazione univoca di Color Fest e Be Alternative, storici eventi entrambi co-finanziati dalla Regione Calabria, segna un solco decisivo per il modo di pensare e fare musica in Calabria.

«Non poteva che concludersi al meglio la prima di Be Color – commentano gli organizzatori di Be Alternative Festival – Tutto esaurito per l’unica data al Centro-Sud Italia del tour 2023 dei Franz Ferdinand, in Calabria a Maida. Un concerto indimenticabile ideato ed organizzato dalla sinergia di Be Alternative Festival e Color Fest, due realtà che da più di 10 anni si impegnano a proporre il meglio della musica alternativa nella nostra regione. Ci vediamo il prossimo anno».