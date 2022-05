Bastianini vola nelle libere di Le Mans, Bagnaia è 5^

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini si prende la scena e il primo posto nella classifica provvisoria delle libere della MotoGp a Le Mans. Il pilota italiano della Gresini lascia tutti indietro nella sessione pomeridiana, trovando il miglior tempo di giornata negli ultimi 10′ (1’31″148). Secondo Aleix Espargaro (Aprilia), a 202 millesimi, che ha confermato quanto di buono fatto in mattinata dove invece il più veloce era stato il fratello Pol con la Honda (1’31″771), che però qualche ora più tardi non è riuscito a migliorarsi, chiudendo col nono crono complessivo. Ottimo terzo a 297 millesimi Alex Rins (Suzuki) che ha mantenuto la posizione scegliendo nel finale di sessione la doppia soft insieme a Vinales (13°) mentre tutti gli altri piloti optavano per la media-soft. Quarto il francese Johann Zarco (Pramac Racing) che precede Pecco Bagnaia (+0″487): il ducatista riesce a stare a davanti al campione francese Fabio Quartararo (+0″492) e alla sua Yamaha. Settimo finisce Brad Binder (Red Bull), ottavo Mir (Suzuki) a 0″518, completa la top ten di giornata lo spagnolo Martin (ancora della Pramac) davanti a Jack Miller, protagonista di un fuoripista con la sua Ducati alla Garage Vert. Dodicesimo tempo del venerdì per Morbidelli, più indietro Di Giannantonio (17^) e Bezzecchi (18^) che è incappato in un incidente, per fortuna senza conseguenze, proprio nel cuore della sessione finale.

