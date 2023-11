C’è anche il progetto presentato dal comune di Taurianova, tra i 3 finanziati dalla Regione nell’area della Città Metropolitana, per la Rigenerazione urbana di paesi e città. Premiata la partecipazione al bando del Dipartimento lavori pubblici, grazie all’intervento programmato dalla Giunta comunale per la Villa Comunale Antonino Fava.

L’elaborato predisposto dall’Ufficio tecnico è compreso nell’elenco dei 19 interventi finanziati in tutta la regione – nell’ex provincia di Reggio Calabria oltre Taurianova figurano anche Locri e Antonimina – assegnando ad ogni ente che ha superato la selezione 100.000 euro. In attesa della firma della formale Convenzione, gli uffici si stanno organizzando per la realizzazione del progetto esecutivo e gli atti amministrativi conseguenziali in modo da realizzare l’intervento – nei 5 mesi previsti dal cronoprogramma – entro la prossima estate.

In coerenza con le scelte proposte dall’assessorato comunale al Decoro urbano, guidato da Antonino Caridi, verranno migliorati le aree gioco, gli impianti di irrigazione e illuminazione, la pavimentazione, i cordoli, il manto erboso e l’alberatura, un insieme cioè di lavori che renderanno più gradevole la fruizione del parco.

«Il finanziamento ottenuto – dichiara il sindaco Roy Biasi – oltre a confermare l’efficacia del lavoro di programmazione e pianificazione di un Comune che ha i parametri in regola per superare le selezioni dei bandi regionali, ci consente di abbellire quest’area del centro cittadino che vogliamo che continui ad essere un vanto per i taurianovesi. La funzione della Villa, polmone verde di rara bellezza, propulsore della socialità per ogni generazione, verrà certamente valorizzata dall’abbellimento che la Regione ora ci consente di fare, in vista di altri importanti interventi che stiamo valutando, in modo da accrescerne il pregio storico e la caratteristica di giardino della biodiversità con pochi eguali nella nostra provincia».