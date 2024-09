Il 17 settembre u.s., un bambino, di appena 7 anni, è stato vittima, a Careri, mentre giocava per strada con il cuginetto e un amichetto, di un grave incidente stradale. Trasportato d’urgenza, in elicottero, al Pronto Soccorso del GOM di Reggio Calabria è stato subito ricoverato all’U.O.C. di Terapia Intensiva e Rianimazione, diretta dal Dott. Sebastiano Macheda. Avvertito dai familiari, con i quali mi lega un rapporto di amicizia, mi sono recato in Ospedale per sincerarmi delle condizioni di salute del bambino. Il personale medico e infermieristico, in servizio, ha prestato adeguato e tempestivo soccorso riuscendo a salvare la vita del bambino. Dopo una settimana, è stato trasferito nel Reparto di Pediatria dello stesso nosocomio dove si trova a tutt’oggi e dove viene monitorato h24 senza tralasciare nulla d’intentato.

La mamma e la nonna del bambino, durante la mia ultima visita in ospedale, hanno espresso la loro soddisfazione complimentandosi per la competenza, l’abnegazione, la professionalità e la disponibilità del personale medico e sanitario dei Reparti di Terapia Intensiva e Pediatria pronunciando più volte le parole: “meravigliosi”, “eccezionali”.

Prendo spunto da questa vicenda umana per esaltare le eccellenze del nostro ospedale metropolitano ed evidenziare gli aspetti positivi.

Oltre ai reparti di Terapia Intensiva e Pediatria, abbiamo altre eccellenze quali la Cardiochirurgia e l’Ematologia per esempio, ma nel complesso il nostro presidio ospedaliero è formato da personale sanitario (medici, infermieri e operatori socio sanitari) di grande livello, competenza e professionalità che svolgono il proprio lavoro con dedizione, passione e sacrifici.

I problemi esistono e sono tante le emergenze da affrontare ma la nostra vuole essere una testimonianza per sottolineare ed evidenziare anche gli aspetti positivi della sanità e delle nostre strutture sanitarie reggine e calabresi. Sento il dovere di ringraziare gli uomini e le donne, che operano all’interno del GOM di Reggio Calabria, per il lavoro prezioso che svolgono quotidianamente con grandi sacrifici, a volte sottoposti a turni massacranti, ma animati da passione, competenza e professionalità.

Rivolgiamo a tutti loro un abbraccio e i più sentiti auguri di buon lavoro nella speranza che possano salvare sempre più vite possibili durante lo svolgimento della loro attività lavorativa.

Chiediamo al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, nella veste di commissario di governo, maggiore impegno per risolvere le tante emergenze della sanità calabrese a partire dalle lunghe liste d’attesa per esami diagnostici e strumentali e dalla grave carenza del personale medico e sanitario che affliggono le aziende sanitarie territoriali e ospedaliere con ripercussioni negative per gli utenti e i cittadini.

Vincenzo Leotta

Segretario ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria