«Confidiamo e auspichiamo che la città di Catanzaro saprà scegliere una proposta di governo della città orientata allo sviluppo contro il mito infelice della decrescita, al lavoro contro la piaga dell’assistenzialismo, alla libera intrapresa contro la zavorra dello statalismo.

Una proposta che vede in Valerio Donato il sindaco in grado di incarnare un futuro di crescita urbanistica e socio-economica e in una compagine politica ampia ma coesa e determinata la squadra che potrà dare corpo a una importante visione programmatica per la città e per l’intera regione».

Lo dichiarano il senatore Gaetano Quagliariell