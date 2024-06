Ballottaggio amministrative Gioia Tauro, nasce la supercorazzata Tra Mariarosaria Russo e Rosario Schiavone

Alleanza Gioiese si apparenta politicamente con la candidata a sindaco Russo. Accordo alla luce del sole, senza accordi sotto banco sugli assessorati

L’avevamo detto, l’apparentamento ufficiale da dignità politica a Russo e Schiavone. Dunque tutto alla luce del sole , senza accordi sottobanco, la politica prima di tutto. Il direttore di Approdo nel suo videomessaggio era stato chiaro con Schiavone. Scegli chi vuoi dei candidati a sindaco , ma l’accordo politico fallo alla luce del sole. Accettare assessori , senza accordi politici è una foglia di fico. Nel pomeriggio firmato l’accordo in comune per l’apparentamento tra i due schieramenti politici. Numeri elettorali da capogiro tra i due schieramenti. A trarre giovamento dell’accordo anche Renato Bellofiore che porta a casa il secondo consigliere comunale.

In ogni caso la Scarcella ha dimostrato di aver appreso il mestiere politico in fretta. Adesso è una bella Battaglia per eleggere il primo cittadino.