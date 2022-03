E’ stato istituito stamattina, presso la sede del Comune, il “Centro Operativo Comunale Accoglienza Cittadini Ucraini” con l’intento di prepararsi in tempo reale ad accogliere il drammatico esodo dei cittadini ucraini che scappano dalla guerra.

Faranno parte di questo Centro Operativo, oltre all’Amministrazione con i suoi Funzionari che coordineranno il tutto, la Pro-Loco di Bagnara Calabra, la Caritas Parrocchiale Maria SS dei XII Apostoli e la Croce Rossa Sede di Bagnara Calabra.

Presenti all’incontro di stamattina che ha istituito il suddetto Centro Operativo, il Sindaco Gregorio Frosina, il Vice Sindaco Mario Romeo, l’Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ruggiero, l’Assessore all’Istruzione Concetta Zoccali, il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, la responsabile della Sede della Croce Rossa di Bagnara Calabra Carmela Luppino, la Caritas Parrocchiale nella persona di Lillina

Sinopoli, l’Assistente Sociale del Comune Teresa Marino e il funzionario Vincenzo Calabrò.

Durante l’incontro, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Prefettura, si sono definiti i compiti d’intervento sotto l’aspetto sanitario, sociale, informativo, di prima accoglienza e di aiuto alimentare, vestiario ed abitativo.

Nei prossimi giorni verrà fatto un censimento, previo avviso, delle attività ricettive, delle proprietà private

(di queste ultime il Presidente della Pro Loco ha già fornito un primo elenco) e delle singole famiglie che vorranno accogliere e/o ospitare i cittadini ucraini in arrivo nel nostro paese.

Istituire questo Centro Operativo non è stato soltanto un dovere istituzionale, ma soprattutto umanitario, perché non si può rimanere indifferenti dinnanzi al dramma che i cittadini ucraini, donne, bambini, anziani, stanno vivendo in questi giorni, le cui immagini e la cui straziante sofferenza sono sotto gli occhi di tutti.

Già da oggi è stata inviata al Prefetto di Reggio Calabria l’adesione del Comune di Bagnara Calabra all’accoglienza dei profughi ucraini.

I compiti assegnati all’interno del Centro Operativo, sono i seguenti:

il Comune coordinerà le azioni di accoglienza ed in particolare i Servizi Sociali prenderanno in carico i cittadini ucraini soprattutto minori, anziani e persone con maggiore fragilità;

la Pro-Loco sarà un punto strategico per fornire informazioni, nonché supporterà il Comune nel coordinamento;

la Croce Rossa di Bagnara si occuperà di ogni emergenza sanitaria, compresi tamponi ed eventuale somministrazione di vaccino anti-Covid 19;

la Caritas Parrocchiale si occuperà invece della fornitura alimentare e del vestiario;

L’Amministrazione formulerà ogni tipo di richiesta alla Regione Calabria, alla Prefettura e agli organi preposti per i rifugiati di guerra, affinché lo spirito umanitario e caritatevole del nostro paese sia avallato da fondi consoni per rispondere con dignità ed efficienza alle esigenze e al benessere dei cittadini ucraini.

Infine si suggerisce ai cittadini, prima di intraprendere iniziative personali di aiuto (alimentare, vestiario e quant’altro), di rivolgersi alle figure che compongono il Centro Operativo, affinché si accertino su quali siano gli effettivi bisogni dei cittadini ucraini, nonché per la conoscenza delle modalità di aiuto.

L’Amministrazione Comunale, così come tutti i cittadini di Bagnara e del resto del mondo, auspicano la fine di questa guerra che sta seminando morte, violenze e stenti di ogni genere alla popolazione ucraina,

perché la guerra non avrà mai un perché o una giustificazione, perchè prerogativa dell’umanità dovrebbe

essere quella di abbracciarsi e non di uccidersi.

L’Amministrazione Comunale