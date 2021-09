“Grazie al Bando “Sport e Periferia 2020” , il comune di Bagnara ha ottenuto un finanziamento pari ad € 641.329,08. Ad annunciarlo è Concetta Zoccali Assessore allo sport. “La volontà di questa amministrazione diventa certezza. Infatti con questo finanziamento intendiamo portare a compimento un’opera che da troppi anni il nostro paese attende, il centro sportivo polifunzionale a Pellegrina.

La struttura, già in parte realizzata, si trova da anni in condizioni di abbandono, si effettueranno opere di ripristino e ristrutturazione nonché la sistemazione dell’area di parcheggio annessa, con adeguamento alle disposizioni in materia di conformità alla sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Ennesima gratificazione – chiosa la Zoccali – perché con questo finanziamento per il centro polifunzionale Bagnara disporrà, dopo il Palloncino, di un’altra struttura sportiva molto importante per i giovani e per tutta la comunità.

Siamo contenti di questo risultato che premia il lavoro e l’impegno costante di questa Amministrazione che tra mille difficoltà economiche, soprattutto nei primi anni di insediamento, ha saputo guardare oltre. La perseveranza e la tenacia premiano sempre e questa Amministrazione è stata costantemente attenta a non perdere alcuna possibilità che potesse portare benefici economici e strutturali al nostro paese. Questo ennesimo finanziamento ottenuto, ci inorgoglisce perché con i fatti stiamo dando risposte concrete ai nostri cittadini. ”