“Azione esprime la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Abramo Customer Care e alle loro famiglie per una crisi che si protrae ormai da mesi.

Attendiamo la relazione dei Commissari per conoscere la situazione reale dell’azienda. Senza dati effettivi è impossibile formulare le proposte serie e concrete che la politica ha il dovere di offrire.

Si leggono da più parti proclami e slogan populisti e privi di qualsiasi sostanza ai quali Azione non intende associarsi, essendo un partito nato per portare concretezza e buona amministrazione nel panorama politico italiano. I lavoratori della Abramo meritano questo e non chiacchiere inutili.”

I segretari provinciali di Crotone, Catanzaro e Cosenza Carla Capocasale, Raffaele Serò e Giovanni Lefosse