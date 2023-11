Il meticoloso lavoro del Presidente Occhiuto e del centro destra in Calabria anche nella sanità, comincia a dare i suoi frutti e a suscitare l’attenzione, finalmente positiva, pure dei vertici istituzionali e politici nazionali. La considerazione che oggi si ha della Calabria è mutata rispetto al passato e sta diventando grazie all’impegno straordinario del Governatore, un esempio e un modello da seguire a livello nazionale. In questo contesto, l’attività di Fratelli d’Italia ha significativamente contribuito a far sì che l’attenzione verso la nostra Regione oggi abbia raggiunto livelli quasi mai, verificatisi in passato. Ne è testimonianza l’apprezzamento da parte del responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli che, nel corso di una trasmissione televisiva in onda sulla Rai, ha voluto dare risalto nazionale portando ad esempio virtuoso l’azione e l’opera del Presidente Occhiuto. Anche i cittadini calabresi stanno di giorno in giorno prendendo consapevolezza che pure in Calabria lavorando sodo, con determinazione e con idee ben chiare, la sanità può raggiungere livelli positivi. In questi due anni, a fronte di un settore spesso allo sbando e con dati di bilancio in alcuni casi inesistenti, le attività del Commissario Occhiuto hanno consentito di individuare soluzioni a problemi atavici. Per la prima volta, diminuisce il debito sanitario perché si cominciano a razionalizzare le spese attraverso l’affidamento delle attività di acquisto alla neo costituita Azienda Unica, si è sopperito alla cronica carenza di personale sanitario mediante l’utilizzo dei medici cubani mettendo fine alle costosissime e incontrollate prestazioni a chiamata, gli ospedali sono stati dotati di nuove attrezzature necessarie per la migliore assistenza, cura e diagnosi dei malati. Tutto ciò sicuramente non basta, recuperare anni e anni di sprechi, disfunzioni e disorganizzazione richiede ulteriori impegni e incessante lavoro. Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale continuerà nella sua azione di sostegno e condivisione dell’operato del Presidente Occhiuto. L’interesse dei cittadini calabresi viene prima di tutto, garantire una sanità pubblica che consenta di porre fine alla migrazione sanitaria è l’obiettivo primario di questo governo regionale.

Il gruppo di FdI in Consiglio regionale