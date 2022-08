Quanto accaduto in queste ore è un fatto grave e di un’indecenza unica. Un vero e proprio attacco alla nostra democrazia, ai nostri valori etici, politici e sociali. Se sia stato un attentato di origine mafiosa, di fanatismo extra politico o di qualsiasi altra sorgente si deve lavorare affinché il o i colpevoli vengano identificati. Reggio Calabria in Azione manifesta, oltre lo sdegno e la denuncia di un fatto, oltre che illegale, così vergognoso e riprovevole, il pieno sostegno e l’assoluta vicinanza al gruppo provinciale di Forza Italia e a Francesco Cannizzaro. Quando un atto simile viene perpetrato le distanze politiche e ideologiche si annullano perché al di sopra di qualsivoglia interesse deve esserci la difesa della democrazia e della libertà di opinione.

Azione Reggio Calabria: “Piena solidarietà a Cannizzaro, chi fa politica non può rischiare in questo modo”

“A nome dell’intera comunità reggina di Azione intendiamo esprimere piena solidarietà al Deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro per il barbaro attentato subito ieri sera”. Cosi in una nota il coordinatore cittadino di Azione Reggio Calabria Santo Suraci.

“Un avvenimento inqualificabile – aggiunge Suraci – che come Azionisti reggini respingiamo con assoluta fermezza, nella speranza che gli autori di questo folle gesto possano essere al più presto individuati ed assicurati alla giustizia. Chi fa politica con passione e spirito di servizio nei confronti del territorio, e nonostante la diversità di visione politica possiamo affermare con certezza che sia il caso di Francesco Cannizzaro, non può rischiare personalmente in questo modo. Quello che è avvenuto è gravissimo e ci aspettiamo che le autorità indaghino al più presto su quanto avvenuto affinché episodi gravi ed inqualificabili come questo sul nostro territorio non accadano mai più”.